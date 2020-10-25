Son dakika haberi... İzmir Valisi Köşger: Vaka sayısı 3,5 kat arttı
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Son dakika haberi... İzmir Valisi Köşger: Vaka sayısı 3,5 kat arttı

25.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:31
Son dakika haberi... İzmir Valisi Köşger: Vaka sayısı 3,5 kat arttı

Son dakika haberine göre İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs vakalarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını açıkladı.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs vakalarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını açıkladı. 

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde olduğu gibi İzmir'de de Covid-19 tehlikesi artarak, devam ediyor. İzmir'de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Korona'nın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son 2 günde 15 hemşehrimizi koronadan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.

 


Son dakika haberi... İzmir Valisi Köşger: Vaka sayısı 3,5 kat arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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