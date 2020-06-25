Son dakika haberi! İzmir Valisi açıkladı: "İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu" Son dakika habere göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir il genelinde maske takmanın artık zorunlu olduğunu açıkladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir il genelinde maske takmanın artık zorunlu olduğunu açıkladı. İzmir'e yeni atanan Vali Yavuz Selim Köşger, maske konusunda açıklama yaptı. Köşger, yaptığı açıklamada, "Başkanlığımda İzmir İl Pandemi Kurulunun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla; İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun" dedi. - İZMİR Kaynak: İHA