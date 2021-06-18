Son dakika haberi: İzmir Valiliği, HDP İl binasındaki saldırıya ilişkin delillerin karartıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi
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Son dakika haberi: İzmir Valiliği, HDP İl binasındaki saldırıya ilişkin delillerin karartıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi

Son dakika haberi: İzmir Valiliği, HDP İl binasındaki saldırıya ilişkin delillerin karartıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İzmir Valiliği, Deniz Poyraz'ın ölümüyle sonuçlanan HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıya ilişkin delillerin karartıldığı iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu.

İzmir Valiliği, Deniz Poyraz'ın ölümüyle sonuçlanan HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıya ilişkin delillerin karartıldığı iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "elim olaya ilişkin" bazı mecralarda gerçek dışı iddiaların yer aldığı belirtildi.

Tüm adli olaylarda olduğu gibi olay anından itibaren yargı sürecinin başladığı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kontrolünde polisin tüm delilleri topladığı belirtilen açıklamada, "Kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiası tümüyle gerçek dışıdır. Ayrıca sanığın, Valiliğimize ait bir otelde konakladığı veya müştemilatından yararlandığı iddiaları da tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına dün silahla giren O.G, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Binanın çatısına çıkan O.G, polis ekiplerince yakalanmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen O.G, sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Deniz Poyraz'ın cenazesi de bu akşam toprağa verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı (4)
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı (4)
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede (2)
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede (2)
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Son dakika haberi: İzmir Valiliği, HDP İl binasındaki saldırıya ilişkin delillerin karartıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi - Haberler
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