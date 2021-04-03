Son dakika haberi: İzmir Selçuk'a altın madalya

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'de Selçuk Zuhal Fitness Cimnastik Spor Kulübü (ZFC) sporcusu olan Derin Uygur, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu'nun Antalya'da düzenlediği Türkiye birinciliği ve milli takım seçmelerinde Genç Erkekler Fitness kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

İzmir'de Selçuk Zuhal Fitness Cimnastik Spor Kulübü (ZFC) sporcusu olan Derin Uygur, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu'nun Antalya'da düzenlediği Türkiye birinciliği ve milli takım seçmelerinde Genç Erkekler Fitness kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

2020 yılında Türkiye'yi, Macaristan'da da milli takım formasıyla temsil eden ZFC sporcusu Derin Uygur, birinciliği rakibine bu yıl da kaptırmadı. İlk rutinde cimnastik-show bölümünü, ikinci rutinde vücudun fiziksel uyum ve gelişiminden yüksek puan alan Derin Uygur, "Bu kötü dönemde fiziğini korumak ve seriyi yüksek kondisyon ile yapmak çok zordu. Birçok sporcu formunu kaybetmiş ya da bozmuş olarak geldi. Zor olan yarışmak değil, hazırlık döneminde istediğin antrenmanı yapmak, beslenmek ve dinlenebilmekti. Disiplinli çalışmaya gayret gösterdim, serimi iyi bitirdim. Bir hafta dinlenmenin ardından eylül yarışmasına hazırlanacağım. Yani durmak yok" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı