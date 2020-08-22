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Son dakika haberi! İZMİR Ölümü şüpheli Ceyda'nın cama yumruk attığı iddia edilmişti, elinde 'kesik' yokmuş

Son dakika gündem haberi... Ölümü şüpheli Ceyda'nın cama yumruk attığı iddia edilmişti, elinde 'kesik' yokmuşİZMİR'in Bornova ilçesinde, Ceyda Yüksel'in (21), Serkan Dindar'ın (38) evindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

22.08.2020 17:52 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:56

Ölümü şüpheli Ceyda'nın cama yumruk attığı iddia edilmişti, elinde 'kesik' yokmuş

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Ceyda Yüksel'in (21), Serkan Dindar'ın (38) evindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan Dindar'ın ifadesinde cama yumruk attığını öne sürdüğü genç kızın, elinde ve parmaklarında kesik tespit edilemedi.

Ceyda Yüksel'in koltuk altındaki derin kesiğin yanı sıra çene altı ile dudağında kesikler olduğu öğrenildi.

Olay, önceki gece Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada şöyle meydana geldi. Polise, saat 01.00 sıralarında, binanın zemin katındaki daireden tartışma ve kırılan cam sesi geldiği ihbarı yapıldı. Adrese giden polis ekipleri, Ceyda Yüksel'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yüksel'in kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Yüksel'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, evdeki Serkan Dindar'ı gözaltına aldı. 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Dindar, sevk edildiği adliyede, mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

ELİNDE DERİN KESİKLER TESPİT EDİLMEDİ

Şüpheli Serkan Dindar'ın ifadesinde, çıkan tartışmada cama yumruk attığını söylediği Yüksel'in

el ve parmaklarında kesik olmadığı ortaya çıktı. Genç kızın ölümünün ardından tutulan olay yeri tutanağında, Yüksel'in sol koltuk altında 15-20 santimetrelik derin bir kesik ile çene altı ve dudaklarında kesikler olduğu bilgisi yer aldı.

'ÇOK FAZLA ALKOLLÜYDÜK NEDEN TARTIŞTIĞIMIZI HATIRLAMIYORUM'

Öte yandan Dindar, poliste verdiği ifadesinde Yüksel ile ölümünden 2 gün önce sosyal medyada tanıştıklarını anlatarak, şunları söyledi:

'İzmir dışında olduğunu ve otostopla Samsun'dan İzmir'e geleceğini söyledi. Ben de ona bende kalabileceğini söyledim. Yola çıkmadan önce bana cep telefonu numarasını verdi, evimin konumunu attım. 19 Ağustos gecesi 01.00 sıralarında geldi. Alkollüydüm ama kendimdeydim. Yanında köpeği de vardı. O gün kendisini misafir ettim. Ertesi gün beraber vakit geçirdik. Öğle vakti mangal yakıp, alkol aldık. O sırada muhabbet ederken bana daha önce evlenip boşandığını ve babası ile sorunları olduğunu söyledi. Saat 20.00 sıralarında Alsancak semtindeki bir eğlence mekanına gidip alkol aldık. Daha sonra taksiyle eve döndük. Tartıştık ama ne hakkında tartıştığımızı hatırlamıyorum, çok fazla alkol içmiştik. Kendisine herhangi bir şiddet uygulamadım. Ceyda eve geldiğimizde önce evin kapısını sert bir şekilde kapattı. Sonra cama yumruk attı. Sesi duyunca yanına gittim. Baktığımda sağ kolunu tutuyordu. Sağlık ekiplerini aradım ama çok kan kaybediyordu. Sonra polisi arayıp, intihar ettiğini söyledim.ö

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Son dakika haberi! İZMİR Ölümü şüpheli Ceyda'nın cama yumruk attığı iddia edilmişti, elinde 'kesik' yokmuş

Kaynak: DHA

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