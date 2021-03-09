Son dakika haberi | İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi | İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

09.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:26
Son dakika haberi | İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İzmir, İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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