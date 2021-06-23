Son dakika gündem: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli itirafçı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli itirafçı oldu

Son dakika gündem: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli itirafçı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki sözde yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imam'lar ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltı sayısı 107'ye yükseldi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki sözde yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imam'lar ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltı sayısı 107'ye yükseldi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı itirafçı olduğu için serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 17 şüpheli ise tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mahrem İmamların örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri bu doğrultuda kısa görüşmeler yaptıkları tespit edildi. Ayrıca haklarında beyan olan aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı rütbeleri de dahil olmak üzere farklı rütbelerdeki 33'ü muvazzaf, toplamda 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI SAYISI 107'YE YÜKSELDİ

Operasyonlarda ilk gün 98 şüpheli, gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında mükerrer soruşturma nedeniyle, 1 şüphelinin de başka şube tarafından gözaltına alınması dolayısıyla haklarındaki gözaltı kararları iptal edildi. Firari durumda olan şüphelilerden 9'u da yakalanırken, toplam gözaltı sayısı 107'ye yükseldi.

6 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU

Öte yandan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı itirafçı olması sebebiyle serbest kalırken, 17 şüpheli de emniyetteki ifadeleri ve işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı
KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı
15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı
15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Selçuk Tekay Merve Dizdar Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli itirafçı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 19:23:28. #1.14#

title