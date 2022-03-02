Son dakika gündem: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi tutuklandı

AA, Haydar Toprakçı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberine göre İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

KÜTAHYA (AA) - İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Şubat'ta İzmir, İstanbul, Antalya ve Kütahya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 21 şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 21 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest kalırken 12'si tutuklandı.

Olay

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Şubat'ta İzmir, İstanbul, Antalya ve Kütahya'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla 21 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Evinde yapılan aramada 699 bin 760 lira, 111 bin 573 dolar ve 450 avro ele geçirilen B.Ç'nin, ifadesinde "himmet" adı altındaki paraların kendisinde toplandığını kabul etmiş, diğer şüphelilerin de suçlamaları reddederek, ticari faaliyette bulunmak için bir araya geldiklerini öne sürmüşlerdi.

Son dakika gündem: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Son dakika gündem: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Son dakika gündem: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi tutuklandı

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title