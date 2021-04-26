Son dakika haberi | İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı
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Son dakika haberi | İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda, 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı

İZMİR - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda, 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen müşterek soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 61'i Jandarma Genel Komutanlığı, 122'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22'si Milli Savunma Bakanlığı'na mensup 4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü teğmen, 142'si astsubay, 1 uzman çavuş toplam 216 muvazzaf asker ile 42 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ise 97'si Jandarma Genel Komutanlığı, 111'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 19'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup 235'i astsubay, 8'i uzman çavuş, muvazzaf kobununda 243 şüpheli ile 31 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 274 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şu ana kadar çok sayıda gözaltının olduğu öğrenilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi | İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi | İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi | İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi | İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu! 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu! 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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