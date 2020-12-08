Son dakika haberi... İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı (2)

Son dakika haberleri: ŞU ANA KADAR 200 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIİzmir merkezli 50 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

ŞU ANA KADAR 200 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 50 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 304 kişi hakkında gözaltı kararı olan operasyonda, şu ana kadar 200 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK