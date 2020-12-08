Son dakika haberi... İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı (2)

08.12.2020 09:18 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:22
Son dakika haberi... İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı (2)

Son dakika haberleri: ŞU ANA KADAR 200 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIİzmir merkezli 50 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

ŞU ANA KADAR 200 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 50 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 304 kişi hakkında gözaltı kararı olan operasyonda, şu ana kadar 200 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haberi: Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı (2)
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı (2)
Son Dakika! İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika! İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır
Magazin İrem Derici Demet Akalın Demet Özdemir Aras Bulut İynemli
Spor Sörloth Erol Bulut Ersun Yanal Mbaye Diagne İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı (2) - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 09:23:26. #1.15#
title