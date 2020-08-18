Son dakika haberi | İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı (2)
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Son dakika haberi | İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı (2)

Son dakika gelişmesine göre GÖZALTI SAYISI 44'E YÜKSELDİİzmir merkezli 40 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 44'e yükseldi.

Son dakika haberi | İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı (2)
18.08.2020 18:00 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:07

GÖZALTI SAYISI 44'E YÜKSELDİ

İzmir merkezli 40 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 44'e yükseldi. TSK'daki daha önce 11'i ihraç edilmiş 44 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanların tamamının astsubay olduğu öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının, örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandıkları, FETÖ'yü yeniden canlandırmak isteyen esnaf ve dershane yapılanmasındaki mahrem imamlarla irtibatta olduğu ve himmet verme, örgüt evlerinde yapılan toplantılara katılıp katılmama gibi konularda konuştukları öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR, -


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Kaynak: DHA

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