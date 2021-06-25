İzmir merkezli 35 ildeki büyük FETÖ operasyonunda 58 tutuklama
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İzmir merkezli 35 ildeki büyük FETÖ operasyonunda 58 tutuklama

İzmir merkezli 35 ildeki büyük FETÖ operasyonunda 58 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir merkezli 35 ilde düzenlenen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, 132 şüpheliden 113'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 58 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir merkezli 35 ilde düzenlenen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, 132 şüpheliden 113'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 58 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma kapsamında 27 kişi ise itirafçı oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefon hatlarından iletişime geçtiği tespit edilmişti.

Haklarında beyan olan aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı rütbeleri de dahil olmak üzere farklı rütbelerdeki 33'ü muvazzaf, toplamda 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 35 ildeki operasyonlarda 113 kişiyi gözaltına aldı.

58 tutuklama

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 80'i tutuklanmaları istemiyle İzmir Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi. Soruşturma kapsamında 58 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 kişi itirafçı oldu

Yine 1 şüphelinin gözaltı işleminin devam ettiği, 2 şüpheli hakkındaki gözaltı kararının mükerrer soruşturma gerekçesiyle iptal edildiği, 2 şüphelinin de delil durumu nedeniyle gözaltı kararının iptal edildiği ifade edildi. 1 şüphelinin farklı birimce başka suçtan dolayı gözaltı işleminin devam ettiği öğrenilirken, 27 şüpheli itirafçı olarak kolluk birimlerince serbest bırakıldı.

Firari durumdaki 19 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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