Son dakika haberi: İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 55 gözaltı (2) Gelen son dakika haberine göre GÖZALTI SAYISI 55 OLDUİzmir merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik olarak, 48'i muvazzaf asker olan 66 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 55 oldu.

GÖZALTI SAYISI 55 OLDU

İzmir merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik olarak, 48'i muvazzaf asker olan 66 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 55 oldu. Gözaltına alınanlar arasında, muvazzaf yüzbaşı olan ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Ç.E.'nin de olduğu bildirildi. Ayrıca haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 18'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 24'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 19'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 3'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 2'sinin ise Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yaptığı öğrenildi.Davut CAN/İZMİR,

Kaynak: DHA