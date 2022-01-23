Son dakika haberi! İzmir merkezli 11 ilçedeki zehir operasyonuna 16 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberi! İzmir merkezli 11 ilçedeki zehir operasyonuna 16 tutuklama

Son dakika haberi! İzmir merkezli 11 ilçedeki zehir operasyonuna 16 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Karaburun ilçesi merkezli 11 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 54 şahıstan 16'sı tutuklandı.

KARABURUN, İZMİR (İHA) - İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Karaburun ilçesi merkezli 11 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 54 şahıstan 16'sı tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, İzmir'in Karaburun ilçesi merkezli, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyonda, 54 şahıs gözaltına alındı. 18 Ocak günü toplam 65 şüpheliye yönelik 40 farklı adreste icra edilen eşzamanlı operasyonda adli makamlara sevk edilen 54 şüpheliden 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Son dakika haberi! İzmir merkezli 11 ilçedeki zehir operasyonuna 16 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Karaburun, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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