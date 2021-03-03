Son dakika haberi... İzmir Kent Konseyinden Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü açıklaması

Gelen son dakika haberine göre İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi temsilcileri, 4 Mart Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü kapsamında Konak'ta basın açıklaması yaptı.

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi temsilcileri, 4 Mart Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü kapsamında Konak'ta basın açıklaması yaptı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nevin Öğütcen, yaptığı açıklamada 2009 yılından itibaren tüm dünyada 4 Mart'ın Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü olarak kabul edildiğini belirtti.

Cinsel istismarın, kadına yönelik şiddet biçimleriyle birlikte kadını baskı altında tutmaya yönelik bir olgu olduğunu kaydeden Öğütcen, "Cinsel istismarın mağdurları tüm dünyada ve Türkiye'de çoğunlukla kadınlardır. Yaşına, medeni durumuna, fiziksel görünüşlerine, engelli olup olmamalarına, eğitim durumlarına, yaptıkları işlere bakılmaksızın tüm kadınlar ve kız çocukları bu saldırılara yaygın biçimde maruz kalmaktadır." dedi.

Cinsel istismar suçlarıyla ilgili şikayetlerin hassasiyetle takip edilmesi gerektiğini bildiren Öğütcen, bu davalarda erteleme ve takdir indirimleri yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Öğütcen, "İster bir yetişkine isterse çocuğa karşı işlenmiş olsun hiçbir cinsel suça, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ertelenmesi ve takdiri indirimi uygulanamamalıdır. Tanık da yoksa fotoğraf, video kaydı ve ses kaydı gibi başka tür deliller aranır. Onlar da yoksa sadece mağdurun beyanı, adli tıp raporu ve alınacak uzman raporu delil olarak kullanılmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol