Son dakika haberi... İzmir Kent Konseyinden Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... İzmir Kent Konseyinden Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü açıklaması

03.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:35
Son dakika haberi... İzmir Kent Konseyinden Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü açıklaması

Gelen son dakika haberine göre İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi temsilcileri, 4 Mart Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü kapsamında Konak'ta basın açıklaması yaptı.

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi temsilcileri, 4 Mart Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü kapsamında Konak'ta basın açıklaması yaptı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nevin Öğütcen, yaptığı açıklamada 2009 yılından itibaren tüm dünyada 4 Mart'ın Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü olarak kabul edildiğini belirtti.

Cinsel istismarın, kadına yönelik şiddet biçimleriyle birlikte kadını baskı altında tutmaya yönelik bir olgu olduğunu kaydeden Öğütcen, "Cinsel istismarın mağdurları tüm dünyada ve Türkiye'de çoğunlukla kadınlardır. Yaşına, medeni durumuna, fiziksel görünüşlerine, engelli olup olmamalarına, eğitim durumlarına, yaptıkları işlere bakılmaksızın tüm kadınlar ve kız çocukları bu saldırılara yaygın biçimde maruz kalmaktadır." dedi.

Cinsel istismar suçlarıyla ilgili şikayetlerin hassasiyetle takip edilmesi gerektiğini bildiren Öğütcen, bu davalarda erteleme ve takdir indirimleri yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Öğütcen, "İster bir yetişkine isterse çocuğa karşı işlenmiş olsun hiçbir cinsel suça, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ertelenmesi ve takdiri indirimi uygulanamamalıdır. Tanık da yoksa fotoğraf, video kaydı ve ses kaydı gibi başka tür deliller aranır. Onlar da yoksa sadece mağdurun beyanı, adli tıp raporu ve alınacak uzman raporu delil olarak kullanılmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Metin Oktay Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... İzmir Kent Konseyinden Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 14:51:11. #1.14#
title