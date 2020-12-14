Son dakika haberi: İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan ikinci kişinin de cansız bedeni helikopter...

Son dakika haberleri: İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan ikinci kişinin de cansız bedeni helikopter tarafından tespit edildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan ikinci kişinin de cansız bedeni helikopter tarafından tespit edildi. Kayıp olarak aranan diğer kişinin cesedi ise bölgedeki dere yatağında bulunmuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı