Son dakika haberi: İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan ikinci kişinin de cansız bedeni helikopter...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan ikinci kişinin de cansız bedeni helikopter...

14.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:42
Son dakika haberi: İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan ikinci kişinin de cansız bedeni helikopter...

Son dakika haberleri: İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan ikinci kişinin de cansız bedeni helikopter tarafından tespit edildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan ikinci kişinin de cansız bedeni helikopter tarafından tespit edildi. Kayıp olarak aranan diğer kişinin cesedi ise bölgedeki dere yatağında bulunmuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haber: İzmir'de hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 5 kişiden 2'si kayıp
Son dakika haber: İzmir'de hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 5 kişiden 2'si kayıp
Sele kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
Sele kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Abdülhamit Gül Mustafa Varank Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz İrem Derici Demet Özdemir
Spor Serdar Aziz Adem Ljajic Pierre Webo Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan ikinci kişinin de cansız bedeni helikopter... - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 12:43:26. #1.15#
title