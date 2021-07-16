Son dakika haberi: İzmir'in 15 Temmuz anması sela ile son buldu

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in 15 Temmuz anması sela ile son buldu İzmir'de düzenlenen 15 Temmuz darbe kalkışması anma etkinliği, saat 00.13'te sela okunması ile son buldu.