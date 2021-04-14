Son dakika haberi... İzmir'in 12 yıllık final hasreti bitecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... İzmir'in 12 yıllık final hasreti bitecek

Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor
Son dakika haberi... İzmir'in 12 yıllık final hasreti bitecek

Son dakika haberleri: FUTBOL Federasyonu'nun Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının 18 Mayıs Salı günü Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanmasını kararlaştırmasıyla İzmir, 12 yıl sonra finale ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayacak.

FUTBOL Federasyonu'nun Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının 18 Mayıs Salı günü Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanmasını kararlaştırmasıyla İzmir, 12 yıl sonra finale ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayacak. Kupa finalinde Beşiktaş ile Fraport-TAV Antalyaspor karşı karşıya gelirken, geçen sezon kapılarını açan İzmir'in yeni ve en modern stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Kompleksi'nde ilk kez bir final düzenlenecek. İzmir'de daha önce 2006-2009 arasında 4 yılda 3 kez yapılan Türkiye Kupası finallerinin hepsinde Beşiktaş kupaya uzandı.

BEŞİKTAŞ'A UĞURLU GELİYOR

Siyah-beyazlı ekip İzmir Atatürk Stadı'ndaki final organizasyonlarında 2005-2006 sezonunda 3 Mayıs 2006'daki finalde Fenerbahçe'yi uzatmada 3-2 yenerek kupayı havaya kaldırdı. Ertesi yıl 2006-2007 sezonunda 9 Mayıs 2007'deki final maçında Erciyesspor'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Beşiktaş, 2008-2009 sezonunda 13 Mayıs 2009'daki finalde yine Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Antalyaspor ise tarihinin ikinci kupa finaline İzmir'de çıkacak.KARTAL'IN FİNALLERİ AYNI STATTASüper Lig'de bu sezon liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda şampiyonu belirleyecek son maçın organizasyonunun İzmir'e verilmesiyle Gürsel Aksel Stadı'nda üst üste 2 finale çıkacak. Ligin son haftasında 14-16 Mayıs hafta sonunda Göztepe deplasmanına çıkacak siyah-beyazlı ekip, aynı statta Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde de 18 Mayıs'ta Antalyaspor'la rakip olacak.

Son dakika haberi... İzmir'in 12 yıllık final hasreti bitecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Nur Sürer Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Ali Palabıyık Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... İzmir'in 12 yıllık final hasreti bitecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:10:25. #1.15#

title