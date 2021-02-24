Son dakika haberi | İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden "AK Parti Kongresine katılan herkese test yapıldı" iddiasına açıklama Açıklaması

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, AK Parti İl Kongresine katılan herkese kamu hastanelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı iddiasına cevap verdi.

Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "İzmir'de AK Parti Kongresine katılan delegelere kamu hastanelerinde Kovid-19 testi yaptırıldığı" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Kentte Kovid-19 vaka sayısının stabil seyrettiği, salgın poliklinikleri ve PCR laboratuvarlarının sıkıntısız şekilde kesintisiz hizmet vermeye devam ettiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizdeki bütün hastanelerde pandemi polikliniğine başvuran hastaların tümüne hekimlerce uygun görülen tetkikler yapılmaktadır. Bu konuda herhangi bir kişi, ekip veya gruba özel bir işlem yapılması söz konusu değildir. Haberde yer alan ve parti il teşkilatınca delegelere gönderildiği iddia edilen SMS mesajı bilgimiz dahilinde olmayıp o gün yapılan test sayısı ile diğer günler arasında belirgin bir fark gözlenmemiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler