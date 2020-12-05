Son dakika haberi... İzmir, iki yeni yaşam alanı daha kazandı
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Son dakika haberi... İzmir, iki yeni yaşam alanı daha kazandı

05.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:59
Son dakika haberi... İzmir, iki yeni yaşam alanı daha kazandı

Son dakika haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen İstiklal Mahallesi ile Çiğli Esentepe Mahallesine iki yeni park kazandırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen İstiklal Mahallesi ile Çiğli Esentepe Mahallesine iki yeni park kazandırdı. Çocuklara sunduğu oyun alanları kadar spor yapmak isteyen yetişkinlere de hitap eden parklar, bölge sakinlerinin istekleri doğrultusunda şekillendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentlilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler çerçevesinde iki yeni parkın daha yapımını tamamladı. Menemen İstiklal Mahallesi ile Çiğli Esentepe Mahallesine yaklaşık 5 milyon liralık yatırımla bölge halkının yeşil alanı tadını çıkartıp dinlenebileceği, çocukların oyun alanlarında keyifli zaman geçireceği ve her yaştan bireyin spor yapabileceği yeni yaşam alanları kazandırıldı.

Huzur ve eğlence bir arada

Evka-5 Kavşağı yanında 13 bin 200 metrekarelik alanda kurulan Çiğli Esentepe Parkı'nın 8 bin metrekaresi yeşil alan, 5 bin metrekarelik bölümü ise çim zeminden oluşuyor. Yeşil alanlara 18 farklı türde 235 ağaç, 5 bin 500 çalı dikildi. Parkın içinde oyun alanı, yürüyüş yolları ve futbol kulüplerinin antrenman yapabileceği bin 125 metrekarelik futbol sahası bulunuyor. 3 bin 300 metrekarelik alanda imalat çalışmaları tamamlanan Menemen İstiklal Mahallesindeki İstiklal Parkı'nın ise bin 500 metrekaresi yeşil alana ayrıldı. Yeşil alanlara ise İzmir mimozası, gülibrişim, dut, doğu çınarı, kırmızı yapraklı süs eriği ve çalı türleri dikildi. Parkta basketbol sahası, oturma bankları, çocuk oyun alanı ve 250 metrekarelik bir meydan bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi her iki parkı da çocukların ve gençlerin talebi doğrultusunda şekillendirdi. - İZMİR

Son dakika haberi... İzmir, iki yeni yaşam alanı daha kazandı
Son dakika haberi... İzmir, iki yeni yaşam alanı daha kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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