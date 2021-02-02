İzmir'de bir aileden iki kişi sel felaketine kurban gitti: Damat ve kayınpeder hayatını kaybetti

İzmir'de bir aileden iki kişinin yaşanan korkunç sel felaketine kurban gittiği ortaya çıktı. Araçları suya kapılan damat Kaan Soydan ve kayınpeder Hıdır Öztürk hayatını kaybetti.