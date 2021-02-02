İzmir'de bir aileden iki kişi sel felaketine kurban gitti: Damat ve kayınpeder hayatını kaybetti
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İzmir'de bir aileden iki kişi sel felaketine kurban gitti: Damat ve kayınpeder hayatını kaybetti

02.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:21

İzmir'de bir aileden iki kişinin yaşanan korkunç sel felaketine kurban gittiği ortaya çıktı. Araçları suya kapılan damat Kaan Soydan ve kayınpeder Hıdır Öztürk hayatını kaybetti.

Sağanak yağışın hayatı felç ettiği İzmir'de Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nden geçen Balaban Deresi taştı. Yaşanan selde, Kaan Soydan ile kayınpederi Hıdır Öztürk'ün içinde bulunduğu hafif ticari araç suya kapıldı.

METRELERCE İLERİ SÜRÜKLENDİ

Metrelerce ileri sürüklenen araç, devrilen ağaçlara takılıp ters döndü. Kaan Soydan ve kayınpederi Hıdır Öztürk, suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İzmir'de sel felaketi: Yan yatan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise suda kayboldu

CANSIZ BEDENİ 2 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonunda aracın devrildiği tespit edilirken, yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta önce Soydan'ın cansız bedeni bulundu. Suda kaybolan kayınpederin de yapılan çalışmalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. İkilinin, sağanak nedeniyle sabah 08.00 sıralarında aynı bölgede bulunan bağ evlerini kontrol etmek için yola çıktıkları öğrenildi.

İzmir'de bir aileden iki kişi sel felaketine kurban gitti: Damat ve kayınpeder hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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