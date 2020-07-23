Son dakika haberi: İZMİR Eylem'i oluşturulan özel ekip buldu-ARŞİV Son dakika haberleri: Eylem'i oluşturulan özel ekip bulduİZMİR'in Menemen ilçesinden, annesinin yaşadığı Manisa'ya gitmek için evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'nin bulunmasının detayları ortaya çıktı.

Eylem'i oluşturulan özel ekip buldu

İZMİR'in Menemen ilçesinden, annesinin yaşadığı Manisa'ya gitmek için evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'nin bulunmasının detayları ortaya çıktı. Özel bir ekip tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 100'den fazla kamera kaydı tek tek incelenirken, 30u aşkının kişinin sorgulanmasını olayı aydınlattığı bildirildi.

Geçen 21 Temmuz Salı günü babasıyla tartıştıktan sonra Manisa'da yaşayan annesinin yanına gitmek için evden ayrılan Eylem Hıdırtepe ortadan kayboldu. Ailenin şikayeti üzerine son olarak Manisa'nın Yunusemre ilçesinde görüldüğü belirlenen Hıdırtepe'nin bulunması için Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Eylem'i bulmak için özel bir ekip oluşturulurken, Hıdırtepe'nin son olarak görüldüğü Manisa'da da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle irtibata geçilerek ortak bir çalışma yürütüldü. Hıdırtepe, dün saat 17.00 sıralarında İzmir'in Menemen ilçesinde, yanında erkek arkadaşı E.Y. (19) ile bir parkta bulundu.

Hıdırtepe'nin bulunmasındaki detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Polisin, Hıdırtepe'yi bulmak için 100'den fazla güvenlik kamerasını incelerken, Manisa'da da Hıdırtepe'nin görüldüğü noktalardaki kameralar izlendi. Bu süreçte Eylem'in ailesi, akrabaları ve arkadaşları da tek tek sorguya alındı. Arkadaşlarının verdiği ifadeler ve teknik takibin ışığında Hıdırtepe'nin erkek arkadaşı E.Y. (19) ile birlikte olduğunun ortaya çıkmasıyla beraber soruşturma genişletildi.

ANNESİYLE BULUŞACAĞINI SANDI

Hıdırtepe'nin erkek arkadaşı E.Y. ile olduğunun tespit edilmesinin ardından ekipler, bu defa burada yoğunlaştı. E.Y.'nin ailesi, arkadaşları ve akrabaları sorguya alındı. E.Y.'nin sorguya alınan annesi, oğlunun da kayıp olduğunu belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Yaklaşık 21 saatte 30'u aşkın kişinin sorgusunu yaılıp, toplam 1200 dakika kadar kamera kaydının incelenmesinin ardından İzmir'den Manisa'ya giden Hıdırtepe'nin yeniden otobüse binip, İzmir'e döndüğü, burada buluştuğunu ve erkek arkadaşı E.Y.'nin bir akrabasının evine gittiklerini tespit etti. İkilinin yerinin tespit edilmesine rağmen Hıdırtepe'nin hayatını tehlikeye atmak istemeyen polis, E.Y.'nin annesinden oğluna telefon açıp, buluşmak için randevulaşmasını istedi. Annesinin isteğini kabul edip, kız arkadaşı Hıdırtepe ile parka gelen

E.Y., bir anda polisleri karşısında gördü. E.Y., gözaltına alınırken, kız arkadaşı Hıdırtepe ise Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA