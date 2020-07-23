Son dakika haberi: İZMİR Eylem'i oluşturulan özel ekip buldu-ARŞİV
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: İZMİR Eylem'i oluşturulan özel ekip buldu-ARŞİV

Son dakika haberleri: Eylem'i oluşturulan özel ekip bulduİZMİR'in Menemen ilçesinden, annesinin yaşadığı Manisa'ya gitmek için evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'nin bulunmasının detayları ortaya çıktı.

23.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:58

Eylem'i oluşturulan özel ekip buldu

İZMİR'in Menemen ilçesinden, annesinin yaşadığı Manisa'ya gitmek için evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'nin bulunmasının detayları ortaya çıktı. Özel bir ekip tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 100'den fazla kamera kaydı tek tek incelenirken, 30u aşkının kişinin sorgulanmasını olayı aydınlattığı bildirildi.

Geçen 21 Temmuz Salı günü babasıyla tartıştıktan sonra Manisa'da yaşayan annesinin yanına gitmek için evden ayrılan Eylem Hıdırtepe ortadan kayboldu. Ailenin şikayeti üzerine son olarak Manisa'nın Yunusemre ilçesinde görüldüğü belirlenen Hıdırtepe'nin bulunması için Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Eylem'i bulmak için özel bir ekip oluşturulurken, Hıdırtepe'nin son olarak görüldüğü Manisa'da da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle irtibata geçilerek ortak bir çalışma yürütüldü. Hıdırtepe, dün saat 17.00 sıralarında İzmir'in Menemen ilçesinde, yanında erkek arkadaşı E.Y. (19) ile bir parkta bulundu.

Hıdırtepe'nin bulunmasındaki detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Polisin, Hıdırtepe'yi bulmak için 100'den fazla güvenlik kamerasını incelerken, Manisa'da da Hıdırtepe'nin görüldüğü noktalardaki kameralar izlendi. Bu süreçte Eylem'in ailesi, akrabaları ve arkadaşları da tek tek sorguya alındı. Arkadaşlarının verdiği ifadeler ve teknik takibin ışığında Hıdırtepe'nin erkek arkadaşı E.Y. (19) ile birlikte olduğunun ortaya çıkmasıyla beraber soruşturma genişletildi.

ANNESİYLE BULUŞACAĞINI SANDI

Hıdırtepe'nin erkek arkadaşı E.Y. ile olduğunun tespit edilmesinin ardından ekipler, bu defa burada yoğunlaştı. E.Y.'nin ailesi, arkadaşları ve akrabaları sorguya alındı. E.Y.'nin sorguya alınan annesi, oğlunun da kayıp olduğunu belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Yaklaşık 21 saatte 30'u aşkın kişinin sorgusunu yaılıp, toplam 1200 dakika kadar kamera kaydının incelenmesinin ardından İzmir'den Manisa'ya giden Hıdırtepe'nin yeniden otobüse binip, İzmir'e döndüğü, burada buluştuğunu ve erkek arkadaşı E.Y.'nin bir akrabasının evine gittiklerini tespit etti. İkilinin yerinin tespit edilmesine rağmen Hıdırtepe'nin hayatını tehlikeye atmak istemeyen polis, E.Y.'nin annesinden oğluna telefon açıp, buluşmak için randevulaşmasını istedi. Annesinin isteğini kabul edip, kız arkadaşı Hıdırtepe ile parka gelen

E.Y., bir anda polisleri karşısında gördü. E.Y., gözaltına alınırken, kız arkadaşı Hıdırtepe ise Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: İZMİR Eylem'i oluşturulan özel ekip buldu-ARŞİV

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ekonomi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız Politika
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Güncel
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi
Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Son Dakika: CHP, sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
Son Dakika: CHP, sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Web WhatsApp kullananların mesajlarına her yerden erişilebilir
Web WhatsApp kullananların mesajlarına her yerden erişilebilir
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
329,4 milyon lira çiğ süt destek ödemesi cuma günü hesaplara yatırılacak
329,4 milyon lira çiğ süt destek ödemesi cuma günü hesaplara yatırılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Meral Akşener Süleyman Soylu Pınar Gültekin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Deniz Seki Hande Erçel Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Selçuk İnan Ünal Karaman Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Erkek Muğla Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İZMİR Eylem'i oluşturulan özel ekip buldu-ARŞİV - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 13:59:07. #1.14#
title