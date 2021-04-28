Son dakika haberi | İzmir depremiyle ilgili bilirkişi raporu sonrası 22 gözaltı kararı
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Son dakika haberi | İzmir depremiyle ilgili bilirkişi raporu sonrası 22 gözaltı kararı

Son dakika haberi | İzmir depremiyle ilgili bilirkişi raporu sonrası 22 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6'lık depremle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, standartlara uygun olmayan malzeme kullanıldığının ve projelendirme aşamasında hata yapıldığının belirlendiği kaydedildi.

İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6'lık depremle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, standartlara uygun olmayan malzeme kullanıldığının ve projelendirme aşamasında hata yapıldığının belirlendiği kaydedildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen rapor sonrası 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 8 binada toplam 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Depremin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturmaya başlatılıp, delillerin toplandığı vurgulanan açıklamada, "İlgili belediyelerden yıkılan binalara ait projeler, bilgi ve belgeler ivedilikle temin edilerek muhafaza altına alınmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli 3 akademisyen tarafından enkazlardan numune alınarak analiz edilmiş ve binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme (özellikle düşük kalite beton) kullanımı ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı kanaatine varılmıştır. Aynı bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön raporda sorumluluğu bulunan şüphelilere ilişkin somut tespitler yapılmıştır. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesinden de 4 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuş ve bu akademisyenlerin de deprem bölgesine intikali sağlanarak binaların enkazı kaldırılmadan önce inceleme yapmaları sağlanmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi olarak görevlendirilen toplam 7 akademisyenden yıkılan her yapıya ilişkin ayrı ayrı olmak üzere ortak nihai raporlar hazırlanması istendiği de belirtilerek, şunlar kaydedildi:  

"Gelinen aşama itibariyle nihai raporların tamamlanmak üzere olduğu bildirilmiştir. TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezinden de gerekli jeofizik ölçümlerin yapılması istenmiş olup, yapılan ölçümler sonrasında düzenlenen rapor Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir. Gelen sonuçlar bilirkişi heyetine gönderilerek hazırlanacak olan raporda bu verilerin değerlendirilmesi istenmiştir. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 7 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilen ön raporlarda tespiti yapılan ve daha önce haklarında işlem yapılmayan toplam 22 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması amacıyla ilgili kolluk birimine talimat verilmiştir. Aynı raporda tespiti yapılan 17 kamu görevlisi hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilmek üzere dosyaları tefrik edilmiştir." 


Son dakika haberi | İzmir depremiyle ilgili bilirkişi raporu sonrası 22 gözaltı kararı
Son dakika haberi | İzmir depremiyle ilgili bilirkişi raporu sonrası 22 gözaltı kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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