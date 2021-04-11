İzmir'den telefonla arayarak Alman vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
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İzmir'den telefonla arayarak Alman vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden telefonla irtibat sağladıkları Almanya'daki bazı Alman vatandaşlarını, kendilerini polis olarak tanıtarak 529 bin avro dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

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İzmir'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden telefonla irtibat sağladıkları Almanya'daki bazı Alman vatandaşlarını, kendilerini polis olarak tanıtarak 529 bin avro dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kurulan çağrı merkezleri üzerinden Almanya'da yaşayan kişilerin dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.Ç, Z.Ç. ve Z.Ç. yakalandı.

Yapılan aramalarda 4 tabanca, av tüfeği, 86 fişek ele geçirildi. Aramalarda bulunan dizüstü bilgisayar, 3 SIM kart ile 3 pahalı kol saatinin de aralarında olduğu ziynet eşyalarına el kondu.

Almanca bilen şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıtarak aradıkları kişileri, soygun yapılan banka ya da kuyumcuda kimliklerinin bulunduğunu söyledikleri ve 529 bin avro dolandırdıkları ifade edildi. Ayrıca özel bir bilgisayar programı kullanan şüphelilerin, kendilerini program sayesinde o bölgedeki polis merkezinin telefon numarasından aramış gibi gösterdikleri de belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen S.Ç. ile Z.Ç. tutuklandı. Diğer şüpheli Z.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'den telefonla arayarak Alman vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
İzmir'den telefonla arayarak Alman vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
İzmir'den telefonla arayarak Alman vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
İzmir'den telefonla arayarak Alman vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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