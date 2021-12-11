Son dakika haberi: İzmir'den Edremit'te gelen kadın, polisin takibi sonucu kuyumcuları dolandıramadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: İzmir'den Edremit'te gelen kadın, polisin takibi sonucu kuyumcuları dolandıramadı

Son dakika haberi: İzmir'den Edremit'te gelen kadın, polisin takibi sonucu kuyumcuları dolandıramadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesine İzmir'den kuyumcuları dolandırmak için geldiği ileri sürülen kadın polise suçüstü yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine İzmir'den kuyumcuları dolandırmak için geldiği ileri sürülen kadın polise suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuyumcular Çarşısına İzmir ilinden gelerek kuyumculardan sahte altın bozdurarak dolandırıcılık istihbaratı üzerine Edremit polisi alarma geçti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, öğlen saatlerinde sarraflar çarşısında bulunan bir kuyumcuda sahte altın bileklik bozdurduktan sonra başka bir kuyumcuda da yine sahte altın bileklik bozdurmak isteyen Tuğçe K. (25) isimli kadını suçüstü yaparak yakaladı. Şüpheli kişinin yapılan üst aramasında; altın görünümlü sahte küpe, sahte bir adet gümüş yüzük, iki bin 650 lira para, 2 adet sahte altın bileklik ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli kadın adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi: İzmir'den Edremit'te gelen kadın, polisin takibi sonucu kuyumcuları dolandıramadı

İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen görevden alındı

İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen görevden alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title