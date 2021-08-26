Son dakika haberi: İzmir'den Antalya'daki yangında zarar gören çiftçilere destek
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Son dakika haberi: İzmir'den Antalya'daki yangında zarar gören çiftçilere destek

Son dakika haberi: İzmir'den Antalya'daki yangında zarar gören çiftçilere destek
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmirli hayırseverlerce Antalya'da yangından zarar gören yetiştiricilere dağıtılmak üzere temin edilen besi hayvanları ile tarım aletleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İzmirli hayırseverlerce Antalya'da yangından zarar gören yetiştiricilere dağıtılmak üzere temin edilen besi hayvanları ile tarım aletleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, İzmirli hayırseverler tarafından kente 103 büyük ve küçükbaş besi hayvanı ile 34 ton mısır silajı, 42 çuval yem ve 29 yemlik gönderildi.

Besi hayvanları ve yemler ile 54 tarım aleti ve 27 el arabası da Manavgat ilçesinde yangında zarar gören ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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