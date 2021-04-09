Son dakika haberi | İzmir'deki yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İzmir'in Bornova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın büyük çaplı hasara neden oldu.
İzmir'in Bornova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın büyük çaplı hasara neden oldu.
Rafet Paşa Mahallesi 5170 Sokak'taki bir evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, evdeki Mustafa Ç'yi dışarı çıkardı.
Kullanılamaz hale gelen evde yaşayan Mustafa Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz