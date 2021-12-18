Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 28'i tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheliden 28'i cezaevine gönderildi.
MENEMEN, İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheliden 28'i cezaevine gönderildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 14 Aralık'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 58 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla yakalanan 30 kişi, işlemlerin ardından serbest bırakılırken uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan 28 şüpheli ise tutuklandı.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararıyla başlatılan Özel Harekat destekli operasyonda çok sayıda adreste arama yapılmış 58 kişi gözaltına alınmıştı.