Son Dakika | İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 16 TUTUKLAMA

Son dakika haber: İZMİR'in Karaburun ilçesi başta olmak üzere 10 farklı ilçede uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı.