Uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

İzmir'deki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 54 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'deki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 54 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Ocak'ta 11 ilçede düzenlenen operasyonda "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu bulundurma" suçlamasıyla gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 16'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 38'i serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılınca yürütülen soruşturma kapsamında 65 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Karaburun'un yanı sıra Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

AA - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, İzmir, Güncel, Haber

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