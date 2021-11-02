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Son dakika haberi | İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... İzmir'de 10 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden 12'si cezaevine gönderildi.

İZMİR (AA) - İzmir'de 10 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden 12'si cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15-28 Ekim arasında Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Kınık, Menemen, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 854 uyuşturucu hap, 26 gram metamfetamin, 16,5 gram esrar, 53 gram eroin, 40 gram afyon sakızı, 871 kök Hint keneviri, 3 tabanca, av tüfeği, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 105 bin lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüpheliden 12'si tutuklanırken 11'i adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler de jandarmadan serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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