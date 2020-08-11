Son dakika haberi... İzmir'deki su zammına tepkiler
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Son dakika haberi... İzmir'deki su zammına tepkiler

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de suyun metreküp fiyatına yüzde 11,76 zam yapılması kararına AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin tepki gösterdi.

Son dakika haberi... İzmir'deki su zammına tepkiler
11.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:44

İzmir'de suyun metreküp fiyatına yüzde 11,76 zam yapılması kararına AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin tepki gösterdi.

Kırkpınar, yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Cumhur İttifakında yer alan meclis üyelerinin itirazlarına rağmen yapılan zamla suyun metreküp fiyatının 5,57 liraya yükseldiğini belirtti.

İzmir'in en pahalı suyu kullanan şehirlerden biri olduğunu bildiren Kırkpınar, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ay CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı zam ile İzmir, en pahalı suyu kullanan şehir olmaktan kurtulmuştu. Dün gelen yeni zam ile birlikte İzmir, yeniden İstanbul'un elinden bu ünvanı geri almış oldu. Bizler tüm belediyelerimizin hizmet çıtasını yükseltmesini bekliyorken CHP'li belediyelerin zam yarışında olduklarını ve zam çıtasını yükseltme çabasında olduklarını gözlemliyoruz. Yatırım yapmak için suya zam yapıldığı yönündeki bir savunmanın geçerliliğinin olması için, şehir yaşantısını kolaylaştıran ve vatandaşı memnun eden yatırımlarla muhatap olmamız gerekmektedir, bir tarafını yağmurdan sel götürürken diğer tarafında insanların susuz kaldığı bir İzmir tablosuyla değil."

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise Foça ve Dikili'de arka arkaya yaşanan su kesintileri ile vatandaşın eziyet çektiğini ifade etti.

İzmir aşkıyla suya ikinci kez zam yapılmasının tam bir çelişki olduğunu öne süren Sürekli, "Susuz bırakmak, suyu pahalıya satmak, insanın sevdiğine en son yapacağı eziyet. İzmir, su kesintilerine çözüm beklerken, 'Vur abalıya' yaklaşımını hak etmiyor. Su sınavı ile eziyet bu. İzmir'i arazöz kuyruklarına mahkum edip 50 yıl öncesine götürenlerin, yine İzmir'e ikinci su zammını hak görmelerini anlamak mümkün değil. Sanıyorlar ki İzmir'i susuz bıraksak da ses çıkmaz. Oysa, damla damla verilen su, susuzluğu büsbütün artırır." diye konuştu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise zam kararıyla vatandaşların hayatının daha da zorlaşacağını söyledi.

İzmirli olarak bu zammı son derece yersiz ve gereksiz bulduğunu aktaran Şahin, "Bilhassa köyden mahalleye dönüştürülen tarım ve hayvancılık alanlarında hayatını sürdüren halkımızın durumu düşünülmeden yapılan bu zammı kabul etmek mümkün değildir. Düşüncesizce yapılan bu zammı hele hele salgın dönemindeki zorluklar dikkate alındığında kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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