Son dakika haberi | İzmir'deki rüşvet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi | İzmir'deki rüşvet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İzmir'deki rüşvet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre İzmir'de rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Kemalpaşa Belediyesi personelinin de olduğu 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Kemalpaşa Belediyesi personelinin de olduğu 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 2'si, ifade işleminin ardından savcılıkça salıverildi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 9 şüpheliden K.A, M.Ç. ve İ.V. tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6'sı Kemalpaşa Belediyesi personeli 11 şüpheli, 6 aylık çalışmanın ardından 9 Kasım'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Zanlıların, "izinsiz yapı inşa edenlere cezai işlem uygulamamak", "yasal mevzuata uygun olmayan yapılara ruhsat ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığı rüşvet almak" gibi suçlar işledikleri öne sürülmüştü. Şüpheliler, dün Kemalpaşa Adliyesine sevk edilmişti.

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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