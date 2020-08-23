Son dakika haberi: İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri: İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü.
23.08.2020 15:23 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:07
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçede Kokar mevkisindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz, yangına müdahale etti.
Ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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Kaynak: AA