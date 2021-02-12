Son dakika haberi | İzmir'deki organize suç örgütü davasında 39 kişinin yargılanmasına devam edildi

İzmir'de organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında, Binali Camgöz'ün oluşturduğu iddia edilen yasa dışı yapılanmayla ilgili 39 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

İddianameye konu olaylar arasında yer alan Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in 11 Ocak 2020'de silahlı saldırıya uğramasına ilişkin Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü tanık olarak dinlendi.

Gümrükçü, Koçer ile saldırıdan 10 dakika önce beraber olduklarını, olayı duyduklarında hemen yanına gittiklerini belirterek, "Olay nedeniyle heyecanlıydı. Kimlerin yapmış olabileceğine dair bir yorumu yoktu. Belediyede görev yapmamız nedeniyle hasmımızın olması normaldir. Olay yaşanmadan 2-3 ay önce Koçer'e saldırı yapılacağına dair söylentiler başlamıştı. Bu konuşmalar rivayet şeklindeydi. Kimin konuştuğuna dair somut bir şey de yoktu. Binali Camgöz tarafından bir tehdit ulaşmadı bize." diye konuştu.

Müşteki A.Y. ise kendisine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili ifadesinde, olay günü kapının önüne motor yaklaştığını ve yüzünü görmediği kasklı 2 kişiden arkada olanın kendisine ateş ettiğini, kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini ifade etti.

Tutuksuz sanık B.G. de iddianamede geçen olaylarla bir ilgisi olmadığını savunarak, "Kimseden örgüt çerçevesinde talimat almadım. Sanayide esnafım. Dosyada ismi geçen insanlarla ilgili tek bağlantım araç çekmek ya da satmaktır." dedi.

Mahkeme heyeti talepleri dinledikten sonra tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Binali Camgöz liderliğindeki yasa dışı yapılanmayla ilgili 38 sanık hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede sanıkların karıştıkları iddia edilen 13 olaya ilişkin dosyanın birleştirildiği, bu olayların arasında Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in 11 Ocak 2020'de silahlı saldırıya uğraması olayının da yer aldığı bildirilmişti.

Toplam 38 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "kasten yaralamaya teşebbüs", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek", "silahla yağmaya teşebbüs" gibi suçlardan dava açılmıştı.

Müşteki Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında da daha sonra "Vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla ek iddianame hazırlanmış ve bu dosyayla birleştirilmesiyle sanık sayısı 39'a çıkmıştı.

Yurt dışında olduğu belirtilen suç örgütü elebaşı Binali Camgöz, firari olarak aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer