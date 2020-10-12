Son dakika haberi | İzmir'deki operasyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | İzmir'deki operasyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi

12.10.2020 21:11 | Son Güncelleme: 12.10.2020 21:15
Son dakika haberi | İzmir'deki operasyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi

Son dakika habere göre İZMİR'de, sahte alkol ile mücadele kapsamında, Çiğli ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi.

İZMİR'de, sahte alkol ile mücadele kapsamında, Çiğli ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi. Depoda ve dağıtımda kullanıldığı ileri sürülen bir araçta yapılan aramada, sahte alkol yapımında kullanılan yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonla ilgili H.G. isimli bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ile mücadele kapsamında, İzmir'de etil alkol dağıtımı yapan bir şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, H.G. isimli şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelinin Çiğli ilçesinde bir depoya geldiği saptandı. Bunun üzerine, operasyon başlatan ekipler, söz konusu depoya baskın düzenledi.Depoda ve bir araçta yapılan aramada 5 litrelik bidonlar halinde 5 ton etil alkol ele geçirildi. Ayrıca, İzmir'de etil alkolün dağıtımında kilit isim olduğu öğrenilen H.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan H.G.'nin etil alkol bulunan araçla dağıtım yaptığı öğrenildi. Depoda ayrıca çok sayıda aroma, etiket ve bidon kapağı bulundu. Ele geçirilen yaklaşık 5 ton etil alkol ile diğer malzemelere el konulurken, olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Son dakika haberi | İzmir'deki operasyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | İzmir'deki operasyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | İzmir'deki operasyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | İzmir'deki operasyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | İzmir'deki operasyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | İzmir'deki operasyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | İzmir'deki operasyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | İzmir'deki operasyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | İzmir'deki operasyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | İzmir'deki operasyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | İzmir'deki operasyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Cansu Dere Yekta Kopan
Spor Gökhan Töre Rıza Çalımbay Manuel Fernandes Hakan Çalhanoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Cuma Milli Hatay Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İzmir'deki operasyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 21:17:13. #1.15#
title