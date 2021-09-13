Son dakika haberi! İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta düzenlenen 11 operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta düzenlenen 11 operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Eylül'de kent genelinde 11 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 1 milyon 260 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 34 bin 440 adet hap, 120 sikke ve tarihi eser obje, 40 paket kaçak sigara, 78 şişe sahte içki, 29,5 litre sahte içki, 95 litre etil alkol, 6 cep telefonu, 31 elektronik ürün ve 64 adet kapak, etiket ve boş şişe ele geçirildi.

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri
İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1

İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Uğur İbrahim Altay Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yeşim Salkım Seda Sayan Düm Tek Tek Amelia Hamlin
Spor Mergim Berisha Sergen Yalçın Okan Buruk Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Ertuğrul Gazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:04:24. #1.12#