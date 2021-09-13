Son dakika haberi! İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta düzenlenen 11 operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Eylül'de kent genelinde 11 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 1 milyon 260 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 34 bin 440 adet hap, 120 sikke ve tarihi eser obje, 40 paket kaçak sigara, 78 şişe sahte içki, 29,5 litre sahte içki, 95 litre etil alkol, 6 cep telefonu, 31 elektronik ürün ve 64 adet kapak, etiket ve boş şişe ele geçirildi.