FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli asker Türkiye'ye getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli asker Türkiye'ye getirildi

22.01.2021 18:10 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:16
FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli asker Türkiye'ye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyon kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyon kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt içinde 60 il ile Kıbrıs'ta başlatılan operasyon kapsamında KKTC'de gözaltına alınan 6 muvazzaf asker, uçakla İstanbul'a getirildi.

Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Sağlık kontrolünün ardından zanlıların sevk edildikleri İstanbul Havalimanı'ndaki Gaziosmanpaşa Adliye Ek Hizmet Binası'nda SEGBİS sistemiyle ifade verme işlemleri sürüyor.

FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli asker Türkiye'ye getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Demet Şener Caner Cindoruk Oktay Kaynarca
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli asker Türkiye'ye getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 18:19:23. #1.14#
title