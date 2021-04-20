Son dakika haberi: İzmir'deki FETÖ operasyonu; 1'i ihraç emniyet müdürü, 8 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi: İzmir'deki FETÖ operasyonu; 1'i ihraç emniyet müdürü, 8 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: İzmir'deki FETÖ operasyonu; 1'i ihraç emniyet müdürü, 8 kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden, aralarında meslekten ihraç emniyet müdürü Akın Karakuş'un da bulunduğu 8 kişi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden, aralarında meslekten ihraç emniyet müdürü Akın Karakuş'un da bulunduğu 8 kişi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 'ByLock' kaydı, kapatılan Bank Asya'da hesap artışı, müzahir dernek üyeliği ile SGK kaydı olan ve daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin ifadelerde isimleri geçen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16 Nisan günü operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Akın Karakuş'un da bulunduğu 29 şüpheli, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından dün şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında Akın Karakuş'un da bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberi: İzmir'deki FETÖ operasyonu; 1'i ihraç emniyet müdürü, 8 kişi tutuklandı
Son dakika haberi: İzmir'deki FETÖ operasyonu; 1'i ihraç emniyet müdürü, 8 kişi tutuklandı
Son dakika haberi: İzmir'deki FETÖ operasyonu; 1'i ihraç emniyet müdürü, 8 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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