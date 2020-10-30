Son dakika haberi... İzmir'deki depremde yaralı sayısı 321'e yükseldi
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Son dakika haberi... İzmir'deki depremde yaralı sayısı 321'e yükseldi

30.10.2020 19:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:38
Son dakika haberi... İzmir'deki depremde yaralı sayısı 321'e yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralı sayısının 321'e yükseldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralı sayısının 321'e yükseldiğini duyurdu.

AFAD'ın saat 19.00 itibarıyla yaptığı açıklamada, deprem sonrasında 20'sinin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 97 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği, 321 kişinin ise yaralandığı kaydedilen açıklamada, İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Türk Kızılay tarafından 3 sahra tipi mutfağın da bölgeye gönderildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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