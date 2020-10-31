Son dakika haberi... İzmir'deki deprem - Denizin yükselmesi ile Seferihisar sokakları su altında kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... İzmir'deki deprem - Denizin yükselmesi ile Seferihisar sokakları su altında kaldı

31.10.2020 01:42 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:45

Son dakika gündem haberi: Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası çekilen deniz suyu bir süre sonra tekrar yükseldi. Denizin yükselmesi ile Seferihisar sokakları su altında kaldı.

Son dakika haberi... İzmir'deki deprem - Denizin yükselmesi ile Seferihisar sokakları su altında kaldı
Son dakika haberi... İzmir'deki deprem - Denizin yükselmesi ile Seferihisar sokakları su altında kaldı
Son dakika haberi... İzmir'deki deprem - Denizin yükselmesi ile Seferihisar sokakları su altında kaldı
Son dakika haberi... İzmir'deki deprem - Denizin yükselmesi ile Seferihisar sokakları su altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Tanrıkulu

İlgili Haberler

İzmir'deki deprem - Seferihisar'da deniz suyu çekildi (2)
İzmir'deki deprem - Seferihisar'da deniz suyu çekildi (2)
İzmir'de deprem - Suların yükselmesi sonucu denizde sürüklenen tekneler
İzmir'de deprem - Suların yükselmesi sonucu denizde sürüklenen tekneler
Bakan Kurum: '(İzmir'deki deprem) Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır'
Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Kaan Yildirim Hakan Taşıyan Erkan Kolçak Köstendil
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Eddie Newton Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... İzmir'deki deprem - Denizin yükselmesi ile Seferihisar sokakları su altında kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 01:45:52. #1.15#
title