Son dakika haberi... İzmir'deki deprem - Denizin yükselmesi ile Seferihisar sokakları su altında kaldı

Son dakika gündem haberi: Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası çekilen deniz suyu bir süre sonra tekrar yükseldi. Denizin yükselmesi ile Seferihisar sokakları su altında kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Tanrıkulu