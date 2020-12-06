DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede
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DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

06.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:17

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ ve "selefi/tekfirci" grupların kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O. ve bağlantılı 10 şüpheliye yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ramazan O. ve 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişinin ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyetteki ifadelerinde bazı şüphelilerin susma hakkını kullandığı, bazılarının da suçlamaları reddettiği ifade edildi.

İzmir'de 3 Aralık'taki DEAŞ operasyonunda Avusturya'daki terör saldırısıyla bağlantılı bir kişi ile irtibatı olduğu belirlenen sözde üst düzey yönetici "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.

DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede
DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede
DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede
DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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