Son dakika haberi: İzmir'deki cezaevlerinde Kovid-19 hastası hükümlü ve tutukluların tedavileri tamamlandı Son dakika haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı ceza infaz kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif c¸ıkan ve tedavileri ic¸in hastanelere sevk edilen hu¨ku¨mlu¨ ve tutukluların tamamının tedavilerinin tamamlandığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı ceza infaz kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif c¸ıkan ve tedavileri ic¸in hastanelere sevk edilen hu¨ku¨mlu¨ ve tutukluların tamamının tedavilerinin tamamlandığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ceza infaz kurumlarında, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Kovid-19 salgını başladığı andan itibaren, tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Tedbirlerin hala sıkı bir şekilde uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önceki basın açıklamalarımız ile ceza infaz kurumlarımızda yapılan filyasyon çalışmaları ve temaslı takibi sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavileri için hastanelere sevk edildiği açıklanan hükümlü ve tutukluların tamamının tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. Bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarımızda Kovid-19 vakası bulunmamaktadır."

Kaynak: AA