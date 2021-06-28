Son dakika haberi: İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika haberi: İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haberi: İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kurucuova Mahallesi'nde Mustafa Dal yönetimindeki 35 D 1820 plakalı traktör, Bilal Geyik'in kullandığı 16 FDP 24 plakalı minibüs ile Ali Akçam idaresindeki 35 HG 670 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Dal (69), sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Dal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Traktör sürücüsünün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan minibüste bulunan 14 tarım işçisi ile diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
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