Son dakika haberi: İzmir'de zeytinlik ve makilik alandaki yangın söndürüldü
Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Menemen ilçesinde zeytinlik ve makilik alandaki yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Menemen ilçesinde zeytinlik ve makilik alandaki yangın kontrol altına alındı.
Süleymanlı Mahallesi'ndeki bir alandan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 helikopter ve 4 arazözle yangına müdahale edildi.
Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör