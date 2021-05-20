Son dakika haberi! İzmir'de yüksek sesli müzik nedeniyle çıkan tartışmada bir kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi! İzmir'de yüksek sesli müzik nedeniyle çıkan tartışmada bir kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi! İzmir'de yüksek sesli müzik nedeniyle çıkan tartışmada bir kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İzmir'in Konak ilçesinde sokakta yüksek sesli müzik dinleme nedeniyle çıkan tartışma sonucu bir kişiyi tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sokakta yüksek sesli müzik dinleme nedeniyle çıkan tartışma sonucu bir kişiyi tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

Çınartepe Mahallesi Dicle Caddesi'nde 18 Mayıs'ta çıkan kavgada Gökhan Çelenk'in (33) tabancayla öldürülmesinin ardından gözaltına alınan Erdi M'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Erdi M, hakimlikçe tutuklandı.

Gökhan Çelenk ile motosikletiyle yüksek sesli müzik açarak dolaştığı gerekçesiyle Erdi M. arasında husumet oluşmuş, 18 Mayıs'ta sokakta yaşanan kavgada başından tabancayla vurulan Çelenk, hastanede hayatını kaybetmiş, Erdi M. ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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