Son dakika haberi: İzmir'de yıkılan binanın enkazı altında kalan kadının kurtarılma anı kamerada

Son dakika haberleri... İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan kadının 19 saat sonra kurtarıldığı anlar, AFAD ekibinin kafa kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan kadının 19 saat sonra kurtarıldığı anlar, AFAD ekibinin kafa kamerasına yansıdı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD Zonguldak ekibi kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye gitti. AFAD Zonguldak İl Müdürü Ahmet Güngör ve 4 arama kurtarma teknisyeni, İzmir'e ulaşır ulaşmaz kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, Dumlupınar Caddesi'ndeki çalışmalara destek verdi. Bu sırada yaralı bir kadın, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. O anlar, AFAD ekibinin kafa kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN