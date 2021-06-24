Son dakika haberi... İzmir'de yelkenli tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 44 sığınmacı yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi... İzmir'de yelkenli tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 44 sığınmacı yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... İzmir'de yelkenli tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 44 sığınmacı yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yelkenli tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 44 sığınmacı yakalandı, kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yelkenli tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 44 sığınmacı yakalandı, kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botu gece saatlerinde tespit ettiği lüks yelkenli teknede 44 sığınmacının bulunduğunu belirledi.

Sığınmacılar, karaya çıkartılırken kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Öte yandan Çeşme'de de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 45 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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