Yaşlı adamın yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
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Yaşlı adamın yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde yaşlı adamın kırık cam şişeyle yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşlı adamın kırık cam şişeyle yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kültürpark Fuar Alanı'nda Ahmet A. (66) ile Erdal C. (44) ve Günay B. (62) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A, kırık cam şişesiyle boğazından yaralandı.

Polis ekiplerinden yardım isteyen Ahmet A, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çalışma başlatan ekipler Erdal C. ve Günay B'yi gözaltına aldı.

Yaşlı adamın yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Yaşlı adamın yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Yaşlı adamın yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Yaşlı adamın yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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