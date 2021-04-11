Son dakika haberi! İzmir'de villada eğlence düzenleyen 52 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza kesildi

Son dakika haberler... İzmir'in Bornova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek villada eğlence düzenleyen 52 kişiye 180 bin 388 lira ceza uygulandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek villada eğlence düzenleyen 52 kişiye 180 bin 388 lira ceza uygulandı.

Kovid-19 tedbirleri denetimini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadibi Mahallesi'ndeki villada eğlence düzenlendiğini belirledi.

Düzenlenen baskında villada bulunan 52 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 180 bin 388 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 3 kişiye de tebligat yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin