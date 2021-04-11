Son dakika haberi! İzmir'de villada eğlence düzenleyen 52 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! İzmir'de villada eğlence düzenleyen 52 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! İzmir'de villada eğlence düzenleyen 52 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza kesildi

Son dakika haberler... İzmir'in Bornova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek villada eğlence düzenleyen 52 kişiye 180 bin 388 lira ceza uygulandı.

Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi
Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi
Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor

İzmir'in Bornova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek villada eğlence düzenleyen 52 kişiye 180 bin 388 lira ceza uygulandı.

Kovid-19 tedbirleri denetimini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadibi Mahallesi'ndeki villada eğlence düzenlendiğini belirledi.

Düzenlenen baskında villada bulunan 52 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 180 bin 388 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 3 kişiye de tebligat yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mario Draghi Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Canan Ergüder Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İzmir'de villada eğlence düzenleyen 52 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:08:35. #1.15#
title